Harry Potter-sport zwerkbal krijgt andere naam om ’transfobische’ uitspraken J.K. Rowling

„Dit is een belangrijk moment in de geschiedenis van onze sport”, laat Chris Lau, de voorzitter van de International Quidditch Association (IQA), weten. Als een van de belangrijkste redenen voor de naamswijziging noemt de bond het feit dat de schrijver van de Harry Potter-boeken ’steeds vaker onder vuur komt te liggen vanwege haar anti-transgender standpunten’. Een andere reden is dat filmstudio Warner Bros. het trademark heeft op de naam quidditch en de IQA wil doorgroeien met de sport.

In de Harry Potter-boeken en -films vliegen tovenaars en heksen tijdens een potje quidditch op hun bezemsteel door de lucht en proberen ze onder meer ballen door hoepels te gooien. De echte versie wordt uiteraard op de grond gespeeld. De sport wordt volgens de bond door zeshonderd teams in veertig landen beoefend. Komend weekend is er in het Ierse Limerick een toernooi waar ploegen uit Europa, Australië en Hongkong aan meedoen.

Rowling zorgde op sociale media meermaals voor ophef. Zo bekritiseerde ze onder meer een artikel waarin de omschrijving ’mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. Critici namen haar dat kwalijk, omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren. Acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint, de hoofdrolspelers uit de Harry Potter-films, namen afstand van haar uitspraken.