Sophie en Joe genieten van ’paradijs’

De twee pasgetrouwden zitten in het vijfsterrenresort Soneva Fushi. Daar hebben ze een houten huisje in de zee, helemaal voor zichzelf. Dat huisje heeft zelfs een eigen waterglijbaan. De 29-jarige Jonas-broer kan zijn geluk niet op en filmt zichzelf terwijl hij van de glijbaan afgaat en in het water plonst.

Geluk is voor Joe Jonas ook: een waterglijbaan Ⓒ Instagram

De Game Of Thrones-actrice lijkt zich prima te vermaken in de zon. Ze ligt op een stel kussens in een roze badpak te zonnen. „Ik heb mijn geluk gevonden”, schrijft Joe bij de foto’s. Op haar beurt heeft Sophie een foto van Joe gemaakt, die bij het water ligt met een drankje. „Paradijs. Wat een magische plek”, schrijft de 23-jarige actrice bij de foto.

Joe Jonas ziet de toekomst met Sophie zonnig in Ⓒ Instagram

Sophie en Joe trouwden in mei in Las Vegas. De twee trouwden vorige maand nogmaals voor familie en vrienden. Dat deden ze in een kasteel Tourreau in het Franse Sarrians.

Genoeg lekkere hapjes in het paradijs... Ⓒ Instagram