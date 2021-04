’Leven met PHIL COLLINS was de HEL’

Ooit een gelukkige familie, inmiddels is het haat en nijd tussen Phil Collins en zijn ex-vrouw Orianne. Ⓒ ANP

Ooit waren ze intens gelukkig, maar inmiddels kunnen PHIL COLLINS en zijn ’tweevoudige ex-vrouw’ ORIANNE CEVEY elkaars bloed wel drinken. Hun scheiding was een van de meest vuige van de laatste jaren in de internationale showbizz, maar nog altijd zijn zij niet klaar met elkaar. In ieder geval Orianne niet. Die haalde dit weekend weer eens hard uit naar de hitzanger. „Mijn leven met Phil was een hel.”