Patrick Stewart weigerde aanvankelijk comeback in Star Trek

„Het is heel belangrijk voor me omdat ik zo vaak in het openbaar heb gezegd: ik ben er klaar mee. Star Trek was geweldig en het heeft mijn leven en mijn carrière veranderd, maar ik heb alles gezegd en er valt niets meer te zeggen”, zei Stewart, die vanaf volgende week te zien is in Star Trek: Picard. Een terugkeer zag hij dan ook niet zitten. Om dat de makers van de serie persoonlijk te vertellen, ging hij bij ze langs. „Dus ik ging naar de vergadering om ze face-to-face uit te leggen waarom ik het niet kon doen. En toen deden ze me een aanbod dat ik niet kon weigeren.”

De Britse acteur had interesse, maar stelde wel een paar voorwaarden voor hij toestemde. Zo wilde hij niet meer zijn karakteristieke rode uniform aan en moest de Starship Enterprise een beperktere rol krijgen in het verhaal. „Ze zeiden dat ze daarmee konden leven. Ik hoop dat het geweldig wordt.”

Stewart speelde Jean-Luc Picard zeven seizoenen in Star Trek - The Next Generation en in vier Star Trek-films.