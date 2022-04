Premium Het beste van De Telegraaf

Boris Becker: tennislegende, ex-miljonair én fraudeur

Hij gold als een briljante tennisser, maar na zijn loopbaan lijkt Boris Becker vooral uit te blinken in beslissingen die hem behoorlijk in het nauw hebben gedreven. Na zijn tenniscarrière kwam de voormalige nummer één van de wereld, ondanks een geschat vermogen van ongeveer 170 miljoen euro, in financiële problemen. Vrijdag is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor faillissementsfraude. Hoe heeft het zover kunnen komen?