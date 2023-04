Bruce Springsteen krijgt eigen feestdag in New Jersey

Murphy deed de aankondiging over Bruce Springsteen Day tijdens de inauguratie van de American Music Honors. Het evenement werd gehouden op de Monmouth University, de thuisbasis van de Springsteen Archives and Center for American Music.

„Bruce Springsteen is een van de meest herkenbare, iconische en invloedrijke muzikanten aller tijden”, zei Murphy. „En hij komt uit New Jersey.” De gouverneur vindt het belangrijk dat Springsteen erkenning krijgt voor hetgeen hij heeft gedaan. „Niet alleen op muzikaal gebied, maar ook voor zijn inspanningen om van de Archives and Center for American Music een plek te maken die de songwriters en artiesten van morgen blijft inspireren.”

De artiesten die dit jaar geëerd werden waren Stevie van Zandt van de E. Street Band, Sam Moore van het soulduo Sam & Dave en singer/songwriter Steve Earle.