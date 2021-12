Zanger Neil Young niet op tournee zolang corona heerst

„Het kan met niet schelen als ik de enige zou zijn die niet meer optreedt”, aldus Young in gesprek met dj Howard Stern. De Canadees, bekend van hits als Heart of Gold en Rockin’ In The Free World, riep afgelopen zomer al op tot een verbod op concerten vanwege de pandemie.

De zanger haalde wederom uit naar mensen die zich niet willen laten vaccineren en deed nogmaals een oproep tot samenwerking. „Mensen zijn niet realistisch en kijken er niet wetenschappelijk naar. Als we de regels van de wetenschap volgen en iedereen zich laat vaccineren, zouden we een veel grotere kans hebben om dit te doorstaan. Er is geen reden waarom we dat niet kunnen. Als we allemaal samen zouden werken, kunnen we dit oplossen. Ik weet zeker dat we dat kunnen.”