Floor Jansen sluit solotournee af in AFAS Live

De zangeres heeft het optreden in Amsterdam toegevoegd omdat haar andere shows in theaters in rap tempo uitverkocht raakten. AFAS Live is voor Floor een bijzondere plek. „Ik heb een persoonlijk verleden met deze plek. Hier had ik mijn allereerste Nederlandse show met #Nightwish. Het was toen lang wachten voordat ik met hen in Nederland kon spelen, en we speelden niet één avond maar gewoon twee avonden achter elkaar de hele tent vol! Ik zal dit nooit vergeten en zal die prachtige herinneringen meenemen als ik mijn eigen show voor jullie kom brengen”, schrijft de zangeres.

Floor gaat na haar laatste soloconcert weer als vanouds met Nightwish op reis. „Na deze bijzondere avond begint mijn avontuur met Nightwish, want in april komt ons nieuwe album en we gaan op wereldtour. Deze show in AFAS Live wordt de laatste, tot een volgende mogelijkheid om solo terug te komen zich aandient. Maar daar zal wat tijd over heen gaan.”

Met de metalband staat de zangeres volgend jaar op 23 en 23 november ook op het podium van de Amsterdamse Ziggo Dome.