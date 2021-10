’Sonja Bakker maakt comeback na beschuldigingen plagiaat’

Op haar website schrijft Sonja dat ze van start is gegaan ’met het geven van een online mindset coaching programma’. „Op basis van simpele stappen wil ik jullie meenemen en coachen in de verandering van je denkwijze in het dagelijks leven, zodat jij de baas wordt over je voeding én je gedachten!”

Het is mogelijk om vanaf maandag 11 oktober te starten met het programma. Het lijkt er dus op dat Sonja op zeer korte termijn haar werkzaamheden hervat.

Ⓒ Website Sonja Bakker

Plagiaat

De dieetgoeroe was de afgelopen maand meermaals in het nieuws, omdat verschillende recepten op haar Instagramaccount gekopieerd bleken van andere schrijvers. Sonja nam verantwoordelijkheid, maar benadrukte dat er in haar boeken geen sprake was van plagiaat.

Toen in haar boeken in ieder geval één gekopieerd recept was gevonden, legde ze haar werk neer. „Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar momenteel heb ik geen energie om door te gaan”, liet ze vorige maand weten aan Privé. „Er is een klopjacht op mij geopend. Daar kan ik niet meer tegen opboksen. Ik ben gesloopt en ben toe aan rust.”

Sonja’s vriend, Barry van Suijdam, liet vrijdagavond aan Shownieuws weten niet op de hoogte te zijn van Sonja’s plannen. Sonja zelf was niet bereikbaar voor commentaar.