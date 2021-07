Bill Cosby speelt slachtoffer, maar publiek pikt het niet

Bill Cosby keert terug naar huis als vrij man Ⓒ Getty Images

Jarenlang was hij beroemd als de sympathieke Dr. Huxtable uit The Cosby Show, maar nu speelt Bill Cosby een misschien nog wel grotere rol. Die van heroïsch slachtoffer van de rechtspraak. Steun krijgt hij uit verwachte hoek, maar het blijkt daags na zijn plotselinge vrijlating dat het icoon van weleer definitief uit de gratie van het grote publiek is gevallen.