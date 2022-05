Vandaag Inside keert maandag terug: ’Johan heeft duidelijk genoeg afstand genomen’

In een verklaring laat Talpa weten dat na de laatste gesprekken is besloten het veelbesproken praatprogramma te laten terugkeren op SBS6. Vandaag Inside ging op donderdag 29 april van de buis nadat Derksen, en in zijn kielzog Genee en Van der Gijp, aangaven niet meer aan tafel plaats te willen nemen. Aanleiding was de landelijke ophef die ontstond na het inmiddels beruchte kaarsverhaal van Derksen over grensoverschrijdend gedrag bij een vrouw zo’n vijftig jaar geleden.

„Naar aanleiding van de uitzending trokken velen de handen van Johan af. Radiostations, theaters en voor zijn gevoel ook Talpa”, zegt Marco Louwerens, directeur TV. „Wij hebben hem duidelijk gemaakt dat wij hem niet gecanceld hebben, maar dat we wel glashelder stelling namen tegen de manier waarop hij zijn punt duidelijk wilde maken en hoe daar vervolgens op gereageerd werd en met het onderwerp is omgegaan.”

’Stap te ver’

Louwerens, door het VI-trio steevast ’directeurtje’ genoemd, zegt te weten dat de mannen af en toe op het randje lopen. „En dat typeert het programma, maar dit was vanzelfsprekend in meerdere opzichten een stap te ver. Johan heeft wat ons betreft duidelijk genoeg afstand genomen van hetgeen er mis is gegaan. De keuze om te stoppen lag bij hem, maar inmiddels is het hem duidelijk geworden dat zelfs de grootste criticasters vinden dat een programma als Vandaag Inside een plek moet hebben in het Nederlandse medialandschap.”

En die mening deelt Talpa: „Vandaag Inside blijft een programma waar onder andere discussies en gesprekken over uiteenlopende (gevoelige) thema’s in de openbaarheid gevoerd worden.”

Verwarring

Woensdag ontstond er veel verwarring over de eventuele terugkeer van het programma toen Derksen aan meerdere media, waaronder aan De Telegraaf, had bevestigd dat Vandaag Inside vanaf maandag weer op de buis zou verschijnen. In een korte verklaring liet Talpa, die mogelijk zelf de regie wilde houden, weten dat Derksen voor zijn beurt had gesproken.

„De berichtgeving met betrekking tot een terugkeer van het programma Vandaag Inside op SBS6 is voorbarig. We hebben afgelopen zondag een goed gesprek gehad met de mannen om in alle rust terug te kijken op de afgelopen weken en hetgeen gebeurd is”, aldus een woordvoerder van Talpa.