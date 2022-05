Justin Bieber staat tijdens concert stil bij dodelijke schietpartij Buffalo

„Zoals we weten is er veel verdeeldheid in deze wereld. Er is zoveel raciale ongelijkheid. En we weten ook allemaal dat racisme verkeerd is. Wat wij met z’n allen kunnen doen is het verschil maken. Wij moeten de generatie vormen die continu in gesprek blijft met elkaar, met onze families en geliefden. We moeten elkaar blijven steunen en dit kwaad tegengaan”, verklaart Bieber op Instagram.

„We bidden voor én met Buffalo. Racisme zal nooit winnen, God wint. We steunen Buffalo en staan op tegen racisme en deze terroristische daad.”

Volgens de autoriteiten gaat het hier om een ’raciale haatsituatie’, nadat de 18-jarige verdachte Payton Gendron werd ingerekend toen hij meerdere fatale schoten loste in een voornamelijk zwarte buurt in Buffalo. Volgens de politie was de verdachte erop uit om meerdere zwarte personen neer te schieten en heeft hij voorafgaand aan zijn daad meerdere schietpartijen online bekeken om zichzelf voor te bereiden.

Gendron wordt aangeklaagd voor moord, maar heeft in de rechtbank gezegd onschuldig te zijn.