Zangeres Shirley Bassey krijgt eigen munt

De munt bevat een beeltenis van Bassey met daarop de titels van de drie James Bond-songs die zij in haar leven zong. De Britse Dame is de enige in de geschiedenis die driemaal een lied voor een 007-film zong: Goldfinger (1963), Diamonds are forever (1971) en Moonraker (1979). Aan de andere kant van de munt prijkt de beeltenis van de Britse koning Charles

De goedkoopste versie van het kleinood kost 14 pond. Voor de variant die daadwerkelijk in goud geslagen is, betalen fans 5300 pond. Van deze duurste versie zijn maar zeventig exemplaren beschikbaar.

Het is voor het eerst dat de Royal Mint een vrouwelijke artiest met een eigen munt eert. Eerder gaf de muntenmaker wel eerbetonen aan onder anderen Queen, Sir Elton John, David Bowie, The Who en The Rolling Stones uit.