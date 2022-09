Premium Het beste van De Telegraaf

Wat wilde hij ten koste van alles voorkomen? ’Charles paste draaiboek moeders begrafenis aan’

Anderhalve week later raakt Engeland nog steeds niet uitgepraat over de indrukwekkende staatsbegrafenis van koningin Elizabeth. Ⓒ ANP/HH

Na de lange rouwperiode om het overlijden van koningin Elizabeth is men in het Verenigd Koninkrijk overgegaan tot de orde van de dag. Maar over haar indrukwekkende staatsbegrafenis, waarover steeds meer geheimen bekend worden, raakt niemand nog uitgepraat. En dat geldt ook voor de vraag: hoe is het toch met de hondjes?