Hundertwasser: Blijer zonder rechte lijnen

Een deel van het Ronald McDonaldhuis in Houthem. Hundertwasser vond rechte lijnen ’goddeloos en immoreel’. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

De Oostenrijkse kunstenaar en architect Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) was een voorvechter van mens- en milieuvriendelijk bouwen. In ons land vinden we één ontwerp van zijn hand: de kleurrijke Ronald McDonald Kindervallei in het Limburgse Houthem. Architect Max van Huut, bekend van onder meer het Gasunie-gebouw in Groningen, noemt hem ’een genie’