Sacha Bronwasser jaagt in intrigerend debuut op herinneringen

Als kunstcriticus Gala Versluis haar praatje in een galerie in Kortijk heeft gehouden, raakt ze in gesprek met Pé Derkinderen. Een gynaecoloog met een afzichtelijk voorkomen, die zich als mecenas hard maakt voor meer cultuur in zijn stad. Hij flirt met haar, daagt haar uit en blijkt een kikker te zijn die graag gekust wil worden. Een paar uur later is hij echter de man die haar leven, en dat van haar vier vrienden, hevig opschudt en voorgoed verandert.