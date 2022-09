Halina Reijns ’Bodies bodies bodies’ is geslepen horrorfilm

Wat: horror, komedie, thriller

Regie: Halina Reijn

Met: Amandla Stenberg, Pete Davidson, Maria Bakalova

Reijn stelt ons voor aan een stel rijke, verwende en zelfingenomen vrienden die in het huis van één van de ouders een feestweekend vol drank en drugs hebben gepland. Als buiten een tornado langsraast en de elektriciteit uitvalt, besluit de groep het moordspel ’Bodies bodies bodies’ te spelen, in Nederland ook wel bekend als ’Moordenaartje’. Het duurt niet lang voordat er daadwerkelijk een dode valt. En daarna nóg één...

Met een bescheiden budget van zes miljoen dollar serveert de Nederlandse regisseur samen met Instinct-cameraman Jasper Wolf niet zomaar weer een ’slasher’, waarin links en rechts bloed vloeit. Want intussen ontleedt Reijn op treffende wijze Generatie Z, die gebukt gaat onder smartphoneverslaving, narcisme, de giftigheid van sociale media en groepsdruk.

Dat resulteert in een horrorfilm die door de neonverlichte duisternis soms wat chaotisch en dolend oogt. Maar uiteindelijk kijkt Bodies bodies bodies toch vooral weg als een energieke en satirische mix van Mean girls en Lord of the flies. Waarbij Halina Reijn laat zien dat beschaafde mensen razendsnel in beesten veranderen als hun eigen leven op het spel komt te staan.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)