Joseph Fiennes heeft spijt van spelen Michael Jackson in tv-serie: ’Verkeerde keuze’

Fiennes speelde The King of Pop voor een aflevering van de Sky Arts-serie Urban Myths uit 2017. Hierin ging het over de trip die Jackson na de aanslagen op 11 september 2001 met acteurs Marlon Brando en Elizabeth Taylor zou hebben ondernomen. De casting van Fiennes, een witte acteur, voor de rol van de oorspronkelijk zwarte zanger leverde toen veel kritiek op.

„Mensen waren echt terecht boos, het was een verkeerde beslissing. Absoluut”, zegt de acteur over zijn casting. „Ik ben daar onderdeel van, naast de producers, zender, schrijvers en regisseurs die ook allemaal bij deze beslissingen worden betrokken. Het was een verkeerde keuze, een slechte fout.”

Sky zond de betreffende aflevering vanwege alle kritiek echter niet uit. Een goede keuze, meent Fiennes. „Ik vroeg de zender ook om de aflevering niet uit te zenden. Er ontstonden vrij hevige discussies, maar uiteindelijk hebben ze de juiste keuze gemaakt.”