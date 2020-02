Utrechtse Stefania naar het Eurovisie Songfestival

Over haar deelname laat Stefania weten: „Het klinkt cliché, maar het is oprecht een droom die uitkomt. Ik kijk elk jaar naar het Eurovisie Songfestival en het gaat ieder jaar weer door m’n hoofd hoe vet het zou zijn om daar zelf te staan. Dat de Griekse omroep mij nu heeft benaderd om mijn land te vertegenwoordigen, is echt te gek. En dan ook nog eens in het land waar ik ben opgegroeid, dat is toch bizar?! Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven.”

De Nederlands-Griekse zangeres doet mee met haar nummer Supergirl, een uptempo popliedje met invloeden van typisch Griekse muziek.

Stefania, opgegroeid in Nederland als kind van Griekse ouders, is geen onbekende. In 2016 vertegenwoordigde ze Nederland al op het Junior Songfestival, toen als een van de zangeressen van de meidenband Kisses. Verder speelde ze in de AVROTROS-jeugdserie Brugklas. Acht jaar geleden deed ze mee aan The Voice Kids als onderdeel van het team van Marco Borsato. Ook zong ze in Kinderen voor Kinderen.

Beluister hieronder Stefania’s meest recente single TURN AROUND.