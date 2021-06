’Chrissy Teigen wil haar verhaal bij Oprah Winfrey doen’

De 35-jarige Teigen zou onder andere realityster Courtney Stodden hebben gezegd dat ze maar beter een einde aan haar leven kon maken. Stodden was op dat moment 16 jaar oud en het incident heeft haar jarenlang achtervolgd. Ook actrice Lindsay Lohan werd flink aangepakt door Chrissy, evenals mode-ontwerper Michael Costello. Adviseurs zouden Chrissy aangeraden hebben om een poosje onder de radar te verdwijnen en zich even niet meer te tonen op sociale media, maar dat zit volgens een bron niet in haar aard.

„Ze is in gesprek met Oprah om een interview te doen, net zoals haar vriendin Meghan Markle dat heeft gedaan. Chrissy is een vechter en denkt hiermee haar reputatie te kunnen redden. Want als Oprah je vergeeft, dan volgt de rest vanzelf.”

Er zouden meerdere televisiezenders zijn die het exclusieve interview met Chrissy willen hebben, maar de vrouw van John Legend wil alleen bij Oprah komen, aldus de bron.