Wat blijft er straks over van reputatie Lil Kleine?

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Lil Kleine: ’groot’ in spraakmakende zaken. Was zijn reputatie al niet al te best vanwege zijn geldverslindende levensstijl en zijn provocerende gedrag in coronatijd, de schandalen over zijn misleidende academie voor succes en de geruchten over geweld tegen zijn verloofde Jaimie Vaes moesten toen nog komen. Bovendien blijkt woensdag uit de rechtszaak tegen hem en twee andere verdachten, dat de mishandeling waarvan ze verdacht worden, ernstig genoeg is voor de meervoudige kamer. Wordt dat tevens het doodvonnis voor de reputatie van de succesvolle artiest?