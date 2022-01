Edwin Evers Band beëindigt samenwerking met Jeroen Rietbergen

„Na alle berichtgeving van de afgelopen dagen hebben wij besloten om de samenwerking met Jeroen Rietbergen te beëindigen”, aldus Evers. „Er is voor gekozen om niet naar buiten te treden voordat we Jeroen hiervan op de hoogte konden stellen. Als band hebben wij altijd gestaan voor plezier, positiviteit, energie en respect voor iedereen. Dat blijft zo.”

Rietbergen was sinds 2010 toetsenist bij de band.

Grensoverschrijdend gedrag

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op.

Woensdag werd bekend dat Nienke Wijnhoven, die derde werd in het achtste seizoen van The Voice of Holland, aangifte van aanranding gaat doen tegen Rietbergen. Ze was eerder deze week te gast bij de talkshow Beau om over haar ervaringen te vertellen. Zij vertelde toen betast te zijn door Rietbergen. De zangeres was bang haar verhaal te delen omdat zij een contract heeft getekend waarin allerlei voorwaarden stonden omschreven die zij niet exact meer wist. Rietbergen ontkent ’met klem’ dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan aanranding.

Jordi Versteegden blikt terug op de afgelopen bewogen week en kijkt vooruit naar de beruchte uitzending van BOOS.