Lil’ Kleine en Jaimie Vaes delen eerste babyfoto’s

„A LEGEND IS BORN!”, schrijft Lil’ Kleine bij de eerste foto van het mannetje op Instagram. Ook maakt hij bekend wat de naam is van zijn zoontje: Lío Zion Vaes Scholten. Ook Jamie Vaes deelt een foto waarop het gezichtje van de kleine nog beter te zien is. „Voor altijd de liefde van mijn leven. Dank je Lil’ Kleine, dat je het schattigste ding ooit samen met mij hebt gemaakt.”

Lil’ Kleine en Jaimie zijn sinds twee jaar samen. Ze zouden deze zomer gaan trouwen, maar de bruiloft is door de zwangerschap uitgesteld. Afgelopen zondag maakte hij bekend dat de kleine man geboren was.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.