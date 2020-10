Gwen Stefani gaat trouwen

Op de foto zoenen Blake en Gwen innig terwijl de 51-jarige zangeres haar verlovingsring laat zien. „Ja, graag”, schrijft Stefani onder de foto. Ook de bruidegom in spe deelt de foto op zijn Instagram. „Hey Gwen, bedankt voor het redden van mijn 2020. En voor de rest van mijn leven”, schrijft hij daarbij. „Ik hou van je. Ik hoorde een JA.”

Het stel is sinds 2015 samen. De twee ontmoette elkaar op de set van The Voice, waar zowel Gwen als countryzanger Blake coach is.