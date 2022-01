Kanye West belooft nieuw album op 22 februari

Het gaat, zoals eerder al werd gefluisterd, om een vervolg op zijn in augustus uitgekomen album Donda. De plaat wordt geproduceerd door rapper Future, schrijft West donderdag op Instagram.

Ye kwam afgelopen zomer na meerdere vertragingen eindelijk met zijn tiende studioalbum Donda. De plaat, die is vernoemd naar zijn overleden moeder, zou eigenlijk in 2020 al verschijnen maar de release werd steeds opgeschoven omdat de perfectionistische rapper er maar aan bleef sleutelen. Ye gaf in totaal drie luistersessies in grote stadions, maar besloot daarna steeds om de plaat nog niet uit te brengen.

Ook bij eerdere albums hield de rapper zich niet altijd aan de deadline. Zo kwam Jesus Is King, de voorganger van Donda uit 2019, ook al later uit dan gepland.