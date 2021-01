Jeremy Clarkson had corona: ’Het was doodeng’

Clarkson voelde zich al een tijdje niet lekker. Vier dagen voor Kerstmis ging het echt mis. Hij werd badend in het zweet wakker en had een droge hoest. Hij liet zich testen en toen werd het snel duidelijk dat hij het coronavirus had.

„Ik moest opknappen, anders moest ik worden opgenomen in het ziekenhuis.” En dat was een schrikbeeld voor de oud-presentator van Top Gear. „In het ziekenhuis zou ik, als 60-jarige, te dikke kettingroker, in mijn eentje doodgaan in een plastic tent.”

Hij piekerde in eerste instantie over hoe hij aan het virus kwam, maar daarna besloot hij naar bed te gaan en maar te wachten op Magere Hein. „Dat was doodeng.”