Katja en Freek winnen kerstactie Sky Radio

„Ik ben heel erg blij dat we hebben gewonnen. Het is zo leuk dat ik radioluisteraars kan vertellen over Return To Sender en ons geloof in de kracht van eerlijke producten. Deze prijs komt echt goed terecht”, reageerde Katja.

Sky Radio’s Christmas Tree For Charity is een actie die Sky Radio al negen jaar organiseert. Bekende Nederlanders versieren in 25 minuten een kerstboom en kunnen daarmee zendtijd winnen voor het goede doel waar zij ambassadeur van zijn.