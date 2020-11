Sarah Ferguson deed aan troosteten: ’Ze noemden me de hertogin van Pork’

„Ik weet hoe het is om met je gewicht te worstelen. Ik was 12 toen mijn ouders scheidden en ik gaf mezelf daar de schuld van, ik dacht dat ik op een bepaalde manier verantwoordelijk was”, schrijft Sarah woensdag in een artikel voor The Sun. „Ik begon met troosteten op de kostschool en zag de ponden zich opstapelen om vervolgens heel veel moeite te doen ze weer kwijt te raken - en daarna kwam ik ze weer aan.”

De 62-jarige hertogin van York troostte zichzelf met worstjes en broodjes met ei met mayonaise. Een patroon dat ze ook had toen ze nog getrouwd was met Andrew. „De media noemden me gemeen de hertogin van Pork, wat alles alleen maar erger maakte en mijn gewicht bereikte een hoogtepunt.”

Obesitas

Sarah wist er uiteindelijk wat aan te doen. „Nu op mijn 62e voel ik me beter dan ooit, hoewel ik weet dat ik voor de rest van mijn leven moet letten op wat ik eet.”

De hertogin, ambassadrice van de Britse hartstichting, deelt haar verhaal omdat er in haar ogen iets moet worden gedaan aan obesitas in het Verenigd Koninkrijk. Ze steunt dan ook een campagne van de overheid om het probleem aan te pakken omdat coronapatiënten met obesitas een verhoogd risico zouden lopen.

Sarah draagt verschillende ideeën aan die in haar ogen zouden kunnen helpen. Zo wil ze onder meer een beperking op fastfoodreclames en stelt ze voor om aanbiedingen op voedsel met veel vet, zout en suiker af te schaffen. „Ik geloof dat er nog veel is dat we kunnen doen om van onze omgeving een gezondere plek te maken.”