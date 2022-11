Ranking the Stars keert niet terug bij BnnVara

Presentator Paul de Leeuw liet begin november in een interview met SBS doorschemeren dat al wordt nagedacht over kandidaten. Maar BnnVara stelde toen al dat het wat prematuur was om dit te roepen.

Nu zegt de omroep dat „de afgelopen maanden uitvoerig is onderzocht of een nieuwe serie Ranking the Stars kon worden gemaakt, maar dan in een andere opzet, die aansluit bij de thema’s die BnnVara belangrijk vindt. Uiteindelijk zijn we daar inhoudelijk niet uitgekomen.” De omroep beklemtoont dat het De Leeuw en de productiemaatschappij „vrij staat om het programma voor een andere omroep te gaan maken.”

RTL en Talpa

In het programma moeten BN’ers onalledaagse vragen beantwoorden en elkaar de maat nemen. Ranking the Stars is al bijna vijftien jaar op televisie. In 2019 verhuisde het programma van BnnVara naar RTL nadat De Leeuw de overstap had gemaakt naar de commerciële omroep. Bridget Maasland en Arno Kantelberg stelden in RTL Boulevard dat ze gevraagd waren voor een nieuwe reeks. Maar RTL maakte recent bekend niet door te gaan met de show.

Ook Talpa lijkt geen interesse te hebben in het programma Ranking the Stars. Een overname is „niet aan de orde”, meldt een woordvoerder als antwoord op de vraag van BuzzE of er contact wordt gezocht met Paul de Leeuw en producent Medialane.

Productiehuis Medialane vindt het „natuurlijk jammer” dat BnnVara het programma Ranking the Stars niet meer wil maken. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd weten. Zij bevestigen dat er de afgelopen tijd uitgebreid overleg is geweest over een andere opzet ,maar dat daar geen compromis in werd gevonden.