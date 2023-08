Jennifer Aniston onthult: ’Ik was verliefd op mijn tegenspeler in Friends’

Jennifer Aniston, voornamelijk bekend als Rachel uit Friends, deed de bekentenis in de Amerikaanse talkshow Live with Kelly and Mark. Op de vraag of het klopte dat ze tijdens de opnames van Friends verliefd was geworden op een tegenspeler, antwoordde ze meteen ’ja’.

„Al bij de eerste opnames werd ik verliefd op David Schwimmer”, zei Aniston. Schwimmer speelde Ross in de reeks, de grote liefde van Rachel. „De makers van de serie gebruikten onze verliefdheid in het Friends-verhaal”, zei Aniston. In de eerste seizoenen van Friends hadden Ross en Rachel een relatie, maar die strandde uiteindelijk. Later raakte Rachel wel nog zwanger van Ross, en in het laatste seizoen komt het koppel toch weer samen.

Tijdens het interview bevestigde Aniston dat haar eerste kus met Schwimmer een tv-kus was, die vond in het tweede seizoen plaats in Central Park. De actrice zei nog dat het niet vreemd aanvoelde. „Het was eigenlijk best leuk.”