Cultuur

Pieter Koolwijk wint Gouden Griffel voor ’Gozert’

De schrijver Pieter Koolwijk heeft met zijn boek ’Gozert’ de Gouden Griffel gekregen voor het best geschreven kinderboek. Het Gouden Penseel voor best geïllustreerde kinderboek ging naar illustrator Ludwig Volbeda voor zijn werk in ’Hele verhalen voor een halve soldaat’ van auteur Benny Lindelauf. D...