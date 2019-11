Robbie Williams: ’Door haar is kerst weer een feest’

Op de vraag of Robbie gespannen is voor de reacties op zijn kerstalbum antwoordt hij dat hij zich heel goed voelt. Kerst is voor de zanger een geweldig idee, hij houdt ervan al is dat niet altijd zo geweest, vertelt hij. Toen hij nog klein was en het vierde met zijn moeder, zijn zus en de rest van de familie was dat altijd een groot feest. „Toen ik in de twintig was, verdween dat gevoel volledig en het is pas teruggekomen toen ik Ayda in 2006 leerde kennen. Door haar is Kerstmis weer een feest geworden waar ik naar uitkijk in plaats van tegenop zie.”

Robbie vertelt dat het voor hem een gewoonte was om dronken te worden met Kerstmis, dat ging de zanger prima af volgens hemzelf. Williams vertelt dat hij op een gegeven moment moest afkicken van al zijn verslavingen. Door het stoppen met drinken ontstonden er gaten in zijn leven die hij wilde opvullen en dat was erg deprimerend, vooral rondom de feestdagen. „Kerstmis stond bij mij symbool voor een tijd waarin iedereen het geweldig naar z’n zin had, behalve ik.”

Obsessie

De rede om een kerstalbum te maken was het hebben van een uitdaging. Voor zijn gevoel had de zanger, met vijftien uitgebrachte albums en vijf albums met Take That, alles gedaan en geprobeerd. Voor het maken van dit album moest de zanger zichzelf opnieuw uitvinden en een kerstalbum was daar zeer geschikt voor. „Los daarvan is het een beetje een obsessie geworden om een liedje te schrijven dat eeuwigheidswaarde heeft.”

Robbie heeft met meerdere bekende mensen samengewerkt aan nummers van zijn album. Bokskampioen Tyson Fury werd gevraagd door Williams na een ontmoeting in zijn kleedkamer, Bryan Adams werd gevraagd tijdens een vakantie en Rod Stewart toen hij bij de zanger kwam eten. Robbie had geen specifieke namen in gedachte om mee samen te werken voor zijn nieuwe album, maar heeft de mensen gevraagd met wie hij zelf graag kerst zou willen vieren.

UFO

Kerst in huize Williams wordt groots gevierd met veel lichtjes, blingbling, chocolade, voedsel, cadeautjes en familie. Robbie vindt de kwestie over de ster van Bethlehem die misschien een UFO is, interessant om over na te denken. „Het is een interessante theorie, maar de hele theorie van Jezus is interessant. Ik ben ook katholiek opgevoed en ik hou van Jezus, maar ik hou ook van Tom en Jerry.” Robbie kijkt op deze eigen manier naar het geloof en zegt dat Tom en Jerry immers ook nooit bestaan hebben.

Robbie gelooft dat er op het gebied van aliens van alles gaande is waarover ons niks is verteld. Hij beweerd dit al een paar keer met eigen ogen gezien te hebben. Zo was er een avond in Beverly Hills, waar een groot viekant ding boven het hoofd van de zanger en zijn vriend kwam te vliegen en stopte. Na het verdwijnen van het object kon hij samen met zijn vriend niet bevatten wat hij had gezien. Tot vandaag de dag kijkt de zanger elke dag op YouTube onder de term /met het zoekwoord ’UFO’, zo fascinerend vindt hij het.

Robbie heeft geen grote wens voor onder de kerstboom. Hij zou het fantastisch vinden om een nummer 1-kerstalbum te hebben.