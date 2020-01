Engelse rugbyers blij dat prins Harry beschermheer blijft

Er was even schrik bij de rugbybond toen het nieuws naar buiten kwam dat prins Harry en zijn echtgenote Meghan hun koninklijke titels niet langer zullen gebruiken. Het echtpaar neemt nadrukkelijk afstand van het koninklijk huis.

Prins Harry volgde in 2016 koningin Elizabeth op als beschermheer van de rugby league. Hij verrichte vorige week nog de loting voor de World Cup in 2021. „We zijn verheugd dat we de prettige samenwerking met de hertog kunnen voortzetten. Hij is oprecht begaan met onze sport en toont zich zeer betrokken bij onze projecten door heel Engeland”, aldus Rimmer.

