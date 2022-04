Ex Britney Spears wenst haar ’fijne en gezonde zwangerschap’ toe

Spears maakte maandag via Instagram bekend in verwachting te zijn van haar derde kindje. Het is haar eerste kind met haar verloofde Sam Asghari. De zangeres heeft al twee kinderen met haar ex Federline: Sean (16) en Jayden (15).

Britneys zus Jamie Lynn heeft het bericht waarin haar oudere zus bekendmaakt zwanger te zijn geliket op Instagram. De twee zussen hebben ruzie met elkaar sinds Jamie Lynn haar boek Things I Should Have Said heeft uitgebracht. Britney is niet alleen boos over uitspraken in het boek, maar ook over dingen die Jamie Lynn daarna in interviews over haar zei.

Spears mag sinds november weer over haar eigen leven beslissen. Daarvoor stond zij dertien jaar onder curatele van haar vader. Deze dwong de zangeres naar eigen zeggen ook om een spiraaltje te nemen, zodat zij niet zwanger kon worden.