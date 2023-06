Videoland-hit Mocro Maffia stopt

Mocro Maffia vertelt het verhaal van de oorlog tussen maffiabazen Paus (Achmed Akkabi) en Romano (Mandela Wee Wee). Grote namen als Nasrdin Dchar, Daan Schuurmans, Pierre Bokma en Robert de Hoog speelden of spelen een rol in de serie, maar Mocro Maffia is ook een platform voor jong en nieuw talent: Bilal Wahib, Oussama Ahammoud, Iliass Ojja en Walid Benmbarek braken dankzij de serie door. De serie is sinds de start in 2018 een groot succes: in maart 2022 was Mocro Maffia zo'n 50 miljoen keer gestreamd.

Uit de serie zijn ook een miniserie en twee korte films gekomen, namelijk Komtgoed, Meltem en Tatta. Mocro Maffia won twee Gouden Kalveren, werd genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring en is inmiddels te zien in meerdere landen, waaronder Indonesië, Frankrijk, Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.