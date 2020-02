Jackie Chan geeft duidelijkheid over besmetting coronavirus

Op zijn website stelt Chan zijn fans gerust. Hij laat weten dat er niets klopt van de geruchten. „Ik ben heel gezond en veilig, en zit niet in quarantaine. Veel vrienden hebben al berichtjes gestuurd om te vragen of het goed met me gaat. Jullie liefde en zorgen zijn zo hartverwarmend, dank jullie!”, aldus de acteur.

Eerder had Chan al een bedrag van 130.000 euro uitgeloofd voor degene die met een remedie tegen het coronavirus zou komen.