Britney Spears mist eigen rechtszaak door problemen met internet

Britney Spears Ⓒ Getty Images

Woensdag zou door een rechter in Los Angeles worden besloten of Britney Spears voor het eerst in twaalf jaar weer op eigen benen mag staan. De zangeres staat namelijk sinds haar mentale inzinking in 2008 onder wettelijk gezag van haar vader. Door een slechte internetverbinding moet Spears nog even wachten op de uitspraak.