Chantal Janzen bezorgd dat ze haar werk zou kwijtraken

„Ik kreeg James toen ik 29 jaar was, en was intens gelukkig. Maar ineens was ook alle zorgeloosheid weg”, schrijft Chantal. „Ik maakte me eerlijk gezegd na zijn komst toch wat zorgen over mijn werk. Ik had het idee dat ik volledig vervangbaar was in een musical destijds, dus ik wist niet hoe snel ik weer aan de slag moest gaan en zette me nog veel harder in dan voor mijn zwangerschap. De entertainmentwereld is een harde wereld en ik was toen bang dat ik mijn werk kwijt zou raken als ik er te lang uit zou zijn.”

Die onzekerheid in het wereldje heerst volgens Chantal tegenwoordig nog steeds, maar zelf heeft ze daar minder last van. „Natuurlijk ben je vervangbaar. Natuurlijk ben je misbaar. Natuurlijk wordt je carrière op een dag minder en gaat-ie zelfs voorbij. Je zou kunnen denken dat deze gedachten me onrustig zouden maken in m’n werk, maar wat er gebeurde was juist het tegenovergestelde. Ik vond het heerlijk om hard te werken, ambitieus te zijn, maar heb inmiddels genoeg voorbeelden gezien om te weten: Zo wil ik niet worden.”

Zeker na de geboorte van haar tweede zoontje Bobby wist Chantal dat het bij haar goed zat. „Als ik op zondagochtend om kwart voor zes op moet omdat Bobby me roept, en als ik daarna met een verfomfaaid gezicht van moeheid aan de ontbijttafel zit en James, Esmée, Isaa, Zion en Marco om iets hoor lachen wat alleen zij grappig vinden, ben ik intens gelukkig. Dit is gewoon míjn gezin, mijn familie. Het allerbelangrijkste in mijn leven.”