Derde scheiding en vierde huwelijk voor Jermaine Jackson

Halima vroeg in 2016 de scheiding aan na een geval van huiselijk geweld dat tussen haar en Jermaine had plaatsgevonden. De twee zijn er nu, een paar jaar later, toch samen uitgekomen. Halima bevestigde bij de rechtbank dat ze geen maandelijkse bijdrage van Jackson hoeft te hebben, in ruil voor aandelen in het bedrijf dat ze voorheen samen beheerden. De ex-geliefden trouwden in 2004 en hebben geen kinderen.

Jermaine was daarvoor al twee keer getrouwd. Van 1973 tot 1988 met Hazel Gordy en van 1995 tot 2003 met Alejandra Genevieve Oaziaza.