Lizzo zat van dubbele standaard voor volle vrouwen

„Ik ben gewoon. Ik ben mijzelf. Ik ben gewoon sexy. Als je Anne Hathaway op een billboard zou zien in een bikini, zou je haar ook niet dapper noemen. Er is een dubbele standaard als het gaat om vrouwen”, zegt de zangeres. Lizzo’s bekendheid maakte haar het gezicht van de body-positivity beweging. Dat vindt ze prima, maar het idee dat het een wonder is als een plus-size vrouw zelfvertrouwen heeft, moet ophouden, vindt ze. „Ik vind het niet leuk als mensen denken dat het moeilijk is voor mij om mijzelf mooi te vinden. Of dat ze verrast zijn dat het zo is.”

Door in make-upcampagnes mee te doen en half naakt te poseren voor tijdschriften, hoopt ze het idee van sexy plussize vrouwen te normaliseren. Dat dit nu kan, komt volgens haar door sociale media. „Vroeger had je alleen modellenbureaus”, zegt ze. „Ik denk dat dat het idee van wat mooi is limiteerde. Je had maar één zender. Maar nu hebben we het internet. Als je iemand wil zien die mooi is en op jou lijkt kan je gewoon wat intypen. Bijvoorbeeld blauw haar, dikke dijen, of rugvet. Je zult je evenbeeld zien. Dat is wat ik heb gedaan om de schoonheid in mijzelf te vinden.”

Maar je evenbeeld zien is maar het halve werk, vindt Lizzo. Echte verandering kan pas komen als we mensen de ruimte geven om zichzelf te zijn. „Maak ruimte voor mij en de nieuwe generatie artiesten die zonder angst van zichzelf houden.”