Laura Ponticorvo moeder geworden

„Ons wondertje is geboren op 7 september om 18:45. Ze doet het zo goed en ze is mega sterk!Ik heb er alles aan gedaan en gestreden om haar zolang mogelijk lekker te laten bubbelen in mijn buik maar helaas gaf mijn lichaam op. Het was tijd. Tijd om mijn lieve Giulia en mijzelf te redden”, schrijft ze bij een serie foto’s van haar en haar pasgeboren dochter Giulia.

Het is het eerste kindje voor Laura en haar man Ryan. Uit eerdere relaties heeft hij nog drie kinderen.