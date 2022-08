Ellie Goulding gooit het roer om: stevig gitaarwerk tijdens volgende tour

„Ik ga het grootste deel van de set gitaar spelen als ik volgend jaar ga touren”, vertelt Goulding in gesprek met Bustle. „Ik zal wel flink moeten oefenen, maar ik zou graag op een punt komen waarop het gewoon allemaal weer natuurlijk voor mij is. Ik heb een paar tours gedaan zonder gitaar, omdat mijn focus meer op zingen lag.”, vervolgt ze, waarna ze benadrukt flink te willen shredden op haar gitaar.

Het is opmerkelijk dat Goulding tegenwoordig vaker zonder dan met gitaar optreedt. Zeker gezien ze vroeger juist erg onzeker was over haar huidige hoofdinstrument: haar stem. „Ik kreeg te horen dat ik het beter bij de gitaar kon houden, omdat ik daar heel goed in was, maar dat mijn stem heel ongewoon was en niet bij iedereen goed in het gehoor zou liggen. Het maakte me vreselijk onzeker.”

Als tiener luisterde zo vooral naar bands als System of a down, Deftones, Killswitch engage en Spineshank. Haar gitaarhelden zijn Tom Morello, Jimi Hendrix en Eric Clapton.