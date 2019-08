Charlie Sheen nam prostituee mee naar familiediner

Richards gaat tijdens de Daddy Issues Podcast uitgebreid in op de bijzondere situatie waarbij ze in het gezelschap van haar vader en kinderen, haar ex én een prostituee van het Thanksgiving diner genoot.

„Hij zei me:’ Hey, ik wil dat je dit weet, maar weest gerust, ze blijft tijdens het diner in de auto zitten”, vertelt Richards over het moment dat Charlie haar vertelde dat hij een prostituee bij zich had. „Dus ik had zoiets van: ’ik kan haar daar toch niet laten zitten?’”.

Omdat Denise niet wilde dat haar kinderen zouden weten dat hun gast een prostituee was, verzonnen ze het verhaal dat de vrouw een assistente was van een van de gasten. Denises vader, Irv Richards, had in eerste instantie niets in de gaten, maar merkte al snel dat er iets niet helemaal klopte aan het verhaal.

„Mijn vader zat naast haar en hij kwam op een gegeven moment naar me toe en zei: ’Iets aan die vrouw klopt niet helemaal. Ik probeer steeds een gesprek met haar aan te knopen, maar ze reageert nergens op. Ik doe gewoon aardig.’ Waarop ik hem zei dat ze eigenlijk een hoer was, maar dat hij niets moest vragen. Toen hij van de eerste schrik was bekomen, vond hij het vooral lief van me dat ik haar ook had uitgenodigd.”