Verdrietige André nog tot de zomer van de buis

Martin Elferink, de echtgenoot van André van Duin, overleed afgelopen maandag op 55-jarige leeftijd. Ⓒ Hollandse Hoogte

Afgelopen zomer, toen hem duidelijk was hoe ernstig de situatie rond zijn echtgenoot MARTIN ELFERINK werd, besloot ANDRÉ VAN DUIN zijn agenda leeg te vegen en geen nieuw werk aan te nemen. Afgelopen maandag overleed Martin, 55 jaar oud, aan de gevolgen van botkanker. Pas in mei staan er weer dingen in zijn agenda.