Nergens anders in de wereld wordt de Matthäus Passion, het drie uur durende oratorium van J.S. Bach over het lijden en sterven van Jezus, zo veel uitgevoerd als in Nederland. Maar alle concerten zijn, met Pasen in het vooruitzicht, afgelast, de kerken en theaters gesloten. Het Erbarme dich, mein Gott kun je alleen op de bank luisteren met een cd of integrale opname online.