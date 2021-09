Belgische acteur Matthias Schoenaerts rijdt onder invloed van coke: rijverbod en boete

Schoenaerts werd anderhalf jaar geleden in het centrum van Antwerpen door de politie staande gehouden, toen hij met zijn wagen een eenrichtingsstraat in sloeg, tegen de rijrichting in. De politieagenten onderworpen de acteur aan een drugstest, en daaruit bleek dat hij onder invloed van cocaïne was.

Naast het rijverbod en de boete moet Schoenaerts opnieuw een theoretisch en praktisch rijexamen afleggen en een aantal medische en psychologische testen ondergaan, alvorens hij opnieuw met een voertuig mag rijden.