Seriesblog Temptation island: love or leave - aflevering 3 Annebel moet hitsige mannen van zich afslaan in Temptation island

Door onze redactie RTV Kopieer naar clipboard

Annebel heeft direct twee mannen om zich heen dartelen. Ⓒ Tom Cornelissen/RTL

De een gaat voor een yogasessie in de ochtendzon, de ander lijkt zich tot therapeut te ontpoppen. In de villa’s van Temptation Island laten deelnemers geen kans onbenut om verleidingen aan te gaan. Vooral bij Annebel is het raak, of ze dat nou bewust doet of niet.