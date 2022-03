De Mol verkoopt Million Dollar Island nu al aan Amerika

John de Mol is samen met Monday Media producent van de Nederlandse versie en zegt: ’Million Dollor Island is niet alleen de overtreffende trap van de populaire survivalshows, het is ook een sociaal experiment net als Big Brother dat destijds was. Het gaat om hechte vriendschappen, onvoorstelbaar doorzettingsvermogen en geheime samenzweringen met desillusies tot gevolg.’

In Million Dollar Island, dat adembenemende beelden oplevert, worden honderd mensen gedropt op een onbewoond tropisch bounty-eiland. Ze moeten daar twee maanden zien te overleven. Bij aankomst krijgen ze een armband met een waarde van tienduizend euro. Bij elkaar dus: een miljoen. De deelnemers winnen en verliezen armbanden door duels te spelen, óf ze te krijgen van eilandbewoners die opgeven en hun armband dan aan hen geven. Wanneer ze zelf afvallen of besluiten te stoppen, dan geven ze hun armband of armbanden aan een van de overblijvers. Op dit eiland is vriendschap een verdienmodel. Hoe meer armbandjes iemand verzamelt, hoe meer hij waard is.

John de Mol: ’Het verloop van het verhaal, de strategieën die je ziet ontstaan en de beelden van het prachtige eiland, dat alles leidt tot een spannende competitie!’