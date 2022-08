Schotse zanger Darius Campbell (41) overleden

„Het is met grote droefheid dat we het overlijden van Darius Campbell Danesh aankondigen”, begint het statement van de familie. De oorzaak van de dood van Campbell is nog onbekend. De plaatselijke politie heeft bevestigd dat er geen tekenen van opzet zijn. „We vragen u vriendelijk om onze wensen voor privacy op dit moment te respecteren terwijl we het tragische verlies van onze zoon en broer verwerken”, aldus de familie.

Campbell vergaarde bekendheid toen hij in 2001 meedeed aan de Britse talentenjacht Popstars. Een jaar later haalde hij de finale van een andere talentenjacht, Pop Idol. Zijn zelfgeschreven eerste single Colourblind stond in 2002 bovenaan de Britse hitlijsten.