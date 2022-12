Mariah Carey breekt eigen record met kersthit

All I Want For Christmas Is You is het eerste nummer dat vier keer bovenaan de Billboard’s Hot 100 heeft gestaan. Het nummer uit 1994 stond in 2019 voor het eerst bovenaan en deed dat ook in de jaren die volgden. In de jaren vlak na de release heeft het nummer nooit de eerste plaats gehaald.

Het nummer wordt tegenwoordig als een heuse kerstklassieker beschouwd. Onder anderen Michael Bublé en Shania Twain namen een cover op en het nummer stond centraal aan het einde van de hitfilm Love Actually.